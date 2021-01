L’Agence Tunis-Afrique-Presse célèbre, le 1er janvier, son 60e anniversaire

L’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) souffle sa 60ème bougie, vendredi 1er janvier 2021, attachée depuis six décennies à fournir diverses informations et actualités à travers des bulletins rédigés en trois langues (arabe, français et anglais), dans le respect de l’éthique journalistique et du professionnalisme, consacrant son rôle d’un service public soucieux de préserver sa position et son rayonnement en tant que principale source d’information nationale et internationale, un rôle qui a été consolidé après la révolution du 14 janvier 2011.

L’équipe de rédaction de l’agence, créée le 1er janvier 1961, est résolue depuis cette date phare à mettre en place une ligne éditoriale indépendante et neutre au service des médias publics, en adoptant une politique interne d’ajustement qui lui a permis de dispenser une couverture équilibrée des événements nationaux et des rendez-vous politiques, économiques, sociaux et sportifs majeurs en Tunisie post-révolution.

Consciente de son rôle pionnier sur la scène médiatique nationale, l’Agence-Tunis-Afrique Presse œuvre depuis six décennies à développer et à renouveler ses services en vue de répondre aux exigences de la scène médiatique, tout en préservant sa position et sa mission d’un service public faisant prévaloir l’intérêt public, à travers une diffusion 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, assurée par un réseau de journalistes, de correspondants, de photographes et d’archivistes.

L’effectif de l’agence est actuellement de 238 personnes, dont 127 journalistes et 8 photographes. Le reste de l’effectif est réparti entre les services technique et informatique (19), les services administratifs (32) ainsi que des divers services (42).

L’Agence dispose de neuf desks, soit les services politique, économique, social, culturel, sportif, régional et international, le service photo et le service en langue anglaise, qui assure la traduction des principales dépêches des différents départements.

Pour une couverture optimisée de l’actualité dans les régions, l’Agence-Tunis-Afrique presse déploie le plus grand réseau de journalistes et de correspondants présents dans tous les gouvernorats. La TAP, dispose, également d’un laboratoire photo numérique et d’une photothèque riche d’environ 1,5 million de photos, dont certaines datent d’avant l’indépendance.

L’Agence est également doté d’un service de documentation qui sert de base de données pour les journalistes et pour les diverses institutions nationales.

La TAP cherche à se mettre au diapason des avancées dans le domaine médiatique, en développant et en diversifiant ses produits journalistiques. Outre les dépêches, l’Agence produit toutes les formes journalistiques: de l’interview, l’article d’analyse, le portrait, l’enquête, au journalisme d’investigation, un modèle journalistique qui a fait son entrée dans la palette des produits de l’agence et qui bénéficie de sa propre cellule depuis l’année 2016.

La volonté de l’Agence Tunis Afrique Presse à parfaire son rendement se manifeste, également, à travers le lancement, depuis près de 5 ans, d’une cellule de veille, chargée de suivre les principales évolutions survenant sur la scène nationale, et de les formuler sous une forme télégraphique, outre un attachement résolu à s’orienter vers une administration numérique, un effort qui a bénéficié aux départements photo et de documentation.

Parmi les projets que l’Agence œuvre à réaliser en 2021, figure la numérisation de plus de 1,5 million de photos d’archives datant des années 1950, et ce, dans un souci de préserver la mémoire nationale et de développer de nouveaux produits en matière de journalisme de proximité, en vue d’une couverture journalistique qui soit à l’écoute des préoccupations des citoyens, outre la diversification et l’innovation des supports de l’agence, notamment au niveau de la production audiovisuelle.

L’Agence aspire, également, au cours de l’année 2021, à promouvoir sa présence sur le continent africain, dans le cadre de la stratégie nationale visant à faire de la Tunisie une destination économique, et au moyen de ses initiatives en matière d’innovation technologique en rapport avec les institutions économiques tunisiennes.