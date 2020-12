Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 29 décembre 2020

Un temps très froid aux premières heures de la journée avec l’apparition de gelée, puis temps passagèrement nuageux.

Les nuages seront plus denses, la nuit, sur le nord avec chute de pluies sur Bizerte, Nefza et Tabarka. Les températures seront en légère hausse le reste de la journée, les maximales varieront entre 15 et 20 °C et se situeront à 12 °C sur les hauteurs.

Un vent fort d’une vitesse de 60 km/h soufflera sur les régions côtières et le sud où il sera accompagné de vents locaux de sables.

Mer très agitée à grosse et la vigilance doit rester de mise pour les activités de navigation et de pêche, recommande l’INM.