La chanteuse tunisienne Zouheira Salem décédée à l’âge de 80 ans

La chanteuse tunisienne Zouheira Salem est décédée ce dimanche matin à l’aube à l’âge de 80 ans suite à un long combat contre la maladie.

Originaire de Béja, la défunte, de son vrai nom Zouheira Brahmi, était parmi les éminentes voix de la Rachidia aux côtés de Oulaya et Naama, lit-on dans un communiqué de condoléances publié dimanche par le ministère des affaires culturelles.

L’artiste compte à son actif près de 500 chansons tunisiennes comme “Beja Bled Al Mandara wissaba ” ” Omi ya omi “, Atini chriba ” et des dizaines d’autres chansons qui ont enrichi le répertoire national de la chanson tunisienne.

Zouheira Salem a sorti ses premières bandes en 1960 et a chanté pour les compositeurs et chanteurs les plus importants tels que Mohamed Triki, Abdel Hamid Belalgeya, Saleh El Mahdi, Mohamed Allem, Mohamed Ridha, Chedly Anouar et bien d’autres.