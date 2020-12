Samsung Electronics Tunisie élu « Service Client de l’Année 2021 » dans deux catégories

Samsung Electronics Tunisie obtient le prix du « meilleur Service Client de l’Année 2021 » dans les catégories “Constructeur électroménager“ et “Constructeur smartphones“.

L’élection du Service Client de l’Année Tunisie distingue chaque année les entreprises qui placent la qualité de la relation client au centre de leurs priorités. Chaque entreprise a fait l’objet de 160 tests par des clients mystères via différents canaux dont les appels, les emails, les contacts sur les réseaux sociaux, les visites, etc.

Cette nouvelle distinction est le résultat d’une recherche continue d’optimisation de la qualité du travail, du niveau d’implication des équipes et des partenaires de Samsung.

Pour Samsung, la satisfaction client est essentielle et le Service Après-vente est l’un des piliers stratégiques de la marque.

En effet, Samsung Tunisie a lancé, depuis juin 2020, son service clients via l’application de messagerie instantanée gratuite, WhatsApp. Ce lancement inédit est venu renforcer sa position sur le marché en tant que marque de référence et leader en matière de relation client, visant toujours à offrir une qualité de service optimale.

Samsung Tunisie se veut toujours à l’écoute de ses clients avec des délais de réparation courts.

En tenant sa promesse #DoWhatYouCant, Samsung Electronics Tunisie offre des expériences personnalisées, en ciblant les attentes de chacun de ses clients.

Ce prix récompense l’approche de Samsung qui a toujours été centrée sur sa communauté de passionnés et sur sa stratégie omni-canale (voix, chat, réseaux sociaux…) qui favorise des échanges riches et authentiques avec ses clients.

