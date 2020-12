Tunisie : Plus de 90% des agences de voyages sont menacées de faillite

Walid Zidi, président de la Fédération régionale des agences de voyages et de tourisme du Centre-Sud, a déclaré dans un communiqué de presse que la décision d’annuler les célébrations du Nouvel An, recommandée par le comité scientifique lors de sa dernière réunion, était attendue, compte tenu de l’absence de l’amélioration de la situation épidémiologique.

Le président de la FRAV Centre-Sud a ajouté que les agences de voyages connaissent actuellement une stagnation quasi totale et une grave crise financière.

Il ajoute que plus de 90 % des agences sont menacées de fermeture et de faillite, d’autant plus que la situation est plus que catastrophique.

Zidi explique que même si des manifestations, des rassemblements et des célébrations du Nouvel An administratif sont autorisés, cela ne sauvera pas le secteur.