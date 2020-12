Tunisie : Hechmi Louzir évoque les mesures du protocole sanitaire et la nouvelle souche du virus

Hechmi Louzir, membre du Comité scientifique, est intervenu sur les ondes de Jawhara Fm, mardi 22 décembre, pour évoquer les points les plus importants de la réunion qui s’est concentrée sur deux axes: l’évolution de la situation épidémiologique et les mesures à prendre pour éviter sa propagation, et la nouvelle souche du virus, qui a été découverte en Grande-Bretagne.

Louzir a ajouté que les décisions qui seront soumises au chef du gouvernement sont conformes à l’évolution de la situation épidémiologique en Tunisie, laquelle situation exige la poursuite des mesures préventives prises précédemment. Il n’y aura pas d’assouplissement des mesures avant l’amélioration de la situation épidémiologique.

En ce qui concerne la nouvelle souche de coronavirus, Hechmi Louzir a déclaré que tout est possible parce que la mutation du virus lui donne de nouvelles caractéristiques qui nécessitent une étude plus approfondie et un suivi afin d’identifier sa capacité à infecter.

Toujours selon le membre du Comité scientifique, le vaccin reste efficace, même avec la découverte de la nouvelle souche parce que les mutations qui se sont produites ne sont pas significatives et les antibiotiques peuvent être efficaces pour neutraliser le virus.