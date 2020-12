En marge de la 31ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), le Desk Europe Créative Tunisie organise le lundi 21 décembre 2020 à la Cité de la culture Chedli Klibi, un panel ayant pour thématique “Audiovisuel et cinéma : quelles formations pour les professionnels ?”. L’objectif est de dresser un état des lieux des difficultés du secteur, de l’offre de formations proposées aux professionnels, ainsi que l’adéquation de ces dernières aux besoins des acteurs du secteur.

Prennent part à ce panel, des représentants de divers secteurs : Lamia Belkaied Guiga, directrice de l’école supérieure de l’audiovisuel et cinéma, Khedija Lemkecher, réalisatrice et productrice, Anouar Bennour, General Manager Creative Digital Lab Incubator, Khelil Triki, Responsable communication et développement chez Hakka distribution et Sarra Tabboubi, réalisatrice/productrice et présidente de l’association Cinéma itinérant.

Dans un premier temps, le panel sera une occasion pour présenter l’état des lieux de la formation professionnelle dans le secteur audiovisuel et cinématographique. Puis il sera question de quelles formations, pour quels besoins et comment professionnaliser la formation du secteur et l’inscrire dans la continuité.Enfin, l’accent sera mis sur le rôle que peut jouer Europe Créative auprès des structures de l’audiovisuel et du cinéma, dans leur recherche de formations professionnelles.

Le programme Europe Créative dont la Tunisie est membre depuis juillet 2017, a pour objectif d’appuyer les secteurs culturels et créatifs dans les pays membres du programme. Il vise à renforcer la compétitivité des industries culturelles et créatives européennes dans leur diversité, renforcer les capacités du secteur à développer des logiques de coopération transnationale et à s’insérer dans l’économie de l’ère du numérique.