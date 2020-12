Mariage de Leila Ben Ali avec un prince saoudien, le vrai du faux

La fille de feu Zine Abidine Ben Ali a réagi ces derniers jours aux rumeurs concernant le mariage de sa mère, Leila Ben Ali, avec un prince saoudien.

Des médias et des pages sur les réseaux sociaux ont affirmé que la veuve du défunt président tunisien avait épousé un prince saoudien plus jeune qu’elle pour devenir sa quatrième épouse, notant que le mariage supposé avait eu lieu en présence de membres de la famille de Ben Ali vivant à l’étranger, ce qui a incité un certain nombre d’internautes à se moquer en faisant des commentaires tels que « De la Première Dame à quatrième épouse ».

Toutefois, Nesrine Ben Ali a démenti ces rumeurs et a posté une photo de sa mère sur sa page Facebook avec un commentaire qui disait: « Première et dernière dame de Tunisie ».