Tunisie : La fédération générale des surveillants et surveillants généraux décide de boycotter les examens scolaires

La fédération générale des surveillants et surveillants généraux a décidé de boycotter les examens scolaires pendant la semaine bloquée qui commence demain, lundi, pour les élèves du primaire, du collège et du secondaire.

Elle a également appelé ses affiliés, à boycotter l’encadrement des élèves en cas de non-respect du protocole sanitaire lié à la prévention du Covid 19 pendant la semaine bloquée, tenant le ministère de l’Education pour responsables des conséquences de ce qu’elle a décrit comme “une violation du protocole sanitaire exposant la santé et la sécurité des étudiants et de la famille éducative aux risques de l’épidémie de Coronavirus”.

Le syndicat a accusé le ministère de l’Education d’avoir “négligé l’application du protocole sanitaire dans les dortoirs et les restaurants scolaires”, appelant les surveillants et surveillants généraux à s’engager, à continuer de boycotter le travail administratif éducatif et à observer les mouvements de protestations quotidiens de 9 à 11 heures.

A rappeler que le bureau exécutif de la fédération générale des surveillants et surveillants généraux observe, depuis deux semaines, un sit-in au siège du ministère de l’Education pour l’activation de la convention conclue entre la fédération et le ministère de l’Education prévoyant notamment un certain nombre de primes et l’intégration des surveillants contractuels.