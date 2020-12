Tunisie – COVID-19 : Evolution de la situation épidémiologique dans les régions

De nouveaux cas de contamination par le coronavirus et de nouveaux décès ont été enregistrés durant ces dernières 24h dans différentes régions du pays. Voici le point de situation dans quelques gouvernorats :

Médenine : Suite à la mort d’un homme âgé de 81 ans du coronavirus, le bilan des décès dans le gouvernorat de Médenine est passé à 101 morts et ce, depuis le début de la pandémie en février dernier.

Selon le directeur de la santé préventive à la direction régionale de la santé de Médenine, Zayd El Anz, 62 nouvelles contaminations ont été enregistrées portant le bilan à 2272 cas confirmés d’infection au coronavirus dont 1719 ont guéri.

Parmi les nouvelles contaminations, on un compte un cas importé de Libye.

Par ailleurs, le nombre de contaminations dans le secteur de la santé est porté à 104 après la détection de 5 nouveaux cas dans les établissements de santé.

En revanche, dans le secteur éducatif, la région compte 51 infections dont une nouvelle contamination.

Ariana : 11 nouveaux cas de personnes atteintes de la Covid-19 ont été enregistrés dans la région Ennasr (gouvernorat de l’Ariana), sur un total de 102 analyses effectuées samedi, a annoncé, dimanche, le président de l’arrondissement municipal Ennasr relevant de la municipalité de l’Ariana, Jlidi Jebrane.

Dans une déclaration à TAP, le responsable municipal a annoncé qu’une deuxième campagne sera réalisée dans la région Ennasr après les résultats obtenus au niveau du nombre de nouvelles contaminations, estimé assez important.

A rappeler que le gouvernorat de l’Ariana a enregistré au 10 décembre 2020, près de 3912 contaminations par le coronavirus, dont 3837 contaminations locales et 75 importées.

Le nombre total de guérisons dans la région est de 3318, outre 176 décès.

Kasserine : Suite au décès samedi dernier de deux autres personnes atteintes de la COVID-19 dans le gouvernorat de Kasserine, le bilan est passé à 135 morts dans la région.

Le nombre de cas confirmés d’infection au coronavirus est aussi passé à 3046 après la détection de 18 nouvelles contaminations sur 88 tests, a souligné le directeur régional de la santé Abdelghani Chaâbani dans une déclaration à l’agence TAP.

Le responsable a qualifié la situation épidémiologique dans la région de grave appelant toutes les parties au respect du protocole sanitaire et des mesures barrières.

Tozeur : 250 tests rapides seront réalisés aujourd’hui dimanche au marché hebdomadaire de Hamet Jerid à Tozeur dans le cadre de la campagne de dépistage du coronavirus qui prendre fin demain lundi.

Selon le chef du département médias et programmes à la direction régionale de la santé, Foued Borni, la campagne a enregistré la participation d’un grand nombre de citoyens et a permis de détecter de nouveaux cas de contamination notamment chez les élèves et les étudiants.

La même source a signalé que le nombre total de cas confirmés d’infection au coronavirus dans la région s’est élevé à 1830 depuis le début de la pandémie dont 17 ont été recensés samedi soir.

Quatre malades atteints de la COVID-19 sont actuellement en réanimation à l’hôpital régional de Tozeur et 15 autres sont hospitalisés dans les services COVID-19 des institutions hospitalières de la région.

Béja : Un homme âgé de 77 ans de la délégation de Amdoun est mort samedi soir du coronavirus à l’hôpital régional de Béja portant le bilan, dans le gouvernorat de Béja, à 73 morts.

Par ailleurs, 28 nouveaux cas de contamination par le coronavirus ont été détectés samedi soir portant le bilan à 2501 cas confirmés d’infection au coronavirus dans la région depuis le début de la pandémie dont 2134 personnes ont guéri, soit 85% du total.

Gabès : Au cours des dernières 24 heures, les villes de Oudhref et Gabes ville ont enregistré deux nouveaux décès dus au coronavirus, portant le nombre total de décès dans le gouvernorat de Gabès à 103, a annoncé le coordinateur de la cellule de veille sanitaire relevant de la direction régionale de la santé à Gabès Housine Jebrane.

Et d’ajouter que sur un total de 220 analyses effectuées, 92 cas ont été testés positifs. Il s’agit, a-t- il dit, de 92 cas à Gabes sud, 25 à Mareth, 16 à Gabes ville 13 à Ouedhref et un cas à la nouvelle Matmata, Gabès ouest et Gannouch.

Dans le gouvernorat de Gabès le nombre de cas a atteint 3754, dont 3214 ont dépassé le stade de contamination d’autres personnes.