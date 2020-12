Elections de la CAF : Anouma favorable à une alliance avec Senghor

L’Ivoirien Jacques Anouma, candidat aux élections de la Confédération africaine de football (CAF), s’est dit favorable à une alliance avec l’autre candidat, le Sénégalais Augustin Senghor, pour une candidature unique de l’Afrique de l’Ouest, à trois mois

du vote, prévu le 12 mars à Rabat (Maroc).

“Avec mon frère Augustin Senghor du Sénégal, nous pensons déjà à cette éventualité. On pense que l’idéal serait que l’Afrique de l’Ouest parte unie. A partir du moment où c’est une volonté commune, le consensus se fera tout doucement. Mais ça ne se fera pas d’un coup de baguette magique”, a indiqué l’ancien président de la Fédération ivoirienne (FIF) dans un entretien accordé au média Sport-Ivoire.

Outre Augustin Senghor et Jacques Anouma, deux autres candidats ont déposé leurs candidatures pour la présidence de l’instance continentale. Il s’agit du Mauritanien Ahmed Yahia et du milliardaire sud-africain Patrice Motsepe.

Le président sortant Ahmad Ahmad, qui a décidé de briguer un second mandat, a été suspendu par la commission d’éthique de la Fédération internationale (Fifa) de toute activité relative au football (administrative, sportive et autres) aux niveaux national et international pour une durée de cinq ans.

Anouma a qualifié de “précieux” le soutien reçu de la part du Comité de Sages, autour de sa candidature affichée pour la présidence de la CAF.

“La présence de ces Sages autour de moi sera précieuse. Leurs conseils et surtout leurs riches expériences dans le domaine du sport me seront bénéfiques. Et je suis sûr qu’avec cette force collective, nous pouvons gagner cette élection. Je voudrais donc remercier le chef de l’Etat qui a pris d’importantes décisions pour cette élection. Son soutien est un atout majeur pour notre réussite”, a-t-il ajouté.

Interrogé sur ses chances de succéder à Ahmad Ahmad, Anouma s’est montré confiant : “Nous ferons tout pour que ce soit une réalité. J’espère que le bon sens fera qu’on se mettra autour d’une seule personne pour aller à la conquête de l’Afrique. La CAF est dans un état pas très reluisant sur le plan structurel. Il faut qu’on aille d’une seule voix pour remettre cette CAF sur les bons rails”.