Tunisie-constructions anarchiques : Démolition de locaux commerciaux au centre urbain Nord

La Tunisie qui gagne est aussi cette Tunisie qui applique les lois sans distinction et sans discrimination. Aujourd’hui, à l’arrondissement El Khadra, la cheffe de District, affrontant toutes les pressions, a procédé à la démolition de locaux commerciaux bâtis sur la zone de retrait sans autorisation légale. L’opération a eu lieu en présence des forces de l’ordre et de la police municipale disciplinées et engagées à souhait.

Il s’agit de 14 locaux dont la moitié a été détruite jeudi 10 décembre 2020 et sis au Centre urbain Nord. Le promoteur immobilier concerné par la décision de démolition est un habitué des bavures. A tel point que le ministère de l’Equipement lui a retiré en 2018 son agrément, ce qui ne l’a pas empêché de continuer à construire et à vendre locaux commerciaux et bureaux construits sans autorisation légale. Pour précision, de toute son histoire, le ministère de l’Equipement a retiré 20 agréments seulement aux promoteurs immobiliers fautifs.

Le promoteur concerné aujourd’hui, fort de ses appuis politiques, pensait pouvoir être épargné. Il a été surpris par la ténacité de la cheffe de district qui a tenu a mettre à exécution la décision municipale avant d’entamer les négociations avec lui ainsi que ses associés.

Pour la cheffe de district de l’arrondissement El Khadra qui a subi nombre d’intimidations, il n y a rien de personnel, c’est juste que la loi est faite pour être respectée et avant de négocier avec qui que ce soit, il faut d’abord l’appliquer. « Je pense que notre pays a assez souffert du chaos et du mépris des lois, aujourd’hui, il est de notre responsabilité à tous d’y mettre fin. C’est ce que j’essaye de faire en tant que responsable communale du district El Khadra. Tous égaux devant la loi ne doit pas être tout juste un slogan à brandir dans des discours populistes ».

A.B.A