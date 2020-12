Abderrarak Kilani : La liste définitive des martyrs et blessés de la révolution “presque” prête”

Le président de l’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes, Abderrazak Kilani, a indiqué, mardi, que la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution est “presque prête”.

Elle sera rendue publique au cours des prochains jours, et publiée au Journal Officiel, à l’occasion des festivités marquant le Xe anniversaire de la révolution, a-t-il dit dans une conférence de presse au Palais du gouvernement à La Kasbah.

Les listes éditées par l’Instance Vérité et Dignité et par le Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales seront fusionnées, a-t-il ajouté. Il a précisé que tous les noms figurant sur la liste définitive doivent répondre aux conditions légales requises pour l’appellation de “martyr” ou de “blessé de la révolution”.

Il a fait savoir que le chef du gouvernement a demandé, lundi, au ministre des Finances l’ouverture du “Fonds de la Dignité”. Le numéro du compte courant dévoilé dans une semaine, a-t-il ajouté.

La première tranche de la contribution de l’Etat à ce fonds, estimée à 10 MD, est déjà disponible. Cette somme sera versée sur ce compte dès son ouverture, a-t-il dit. Son budget sera, également, composé de dons, a-t-il ajouté.

Abderrazak Kilani a rappelé que la valeur totale des indemnisations est estimée à près de 3 milliards de dinars. Elle sera versée aux bénéficiaires en plusieurs tranches, sur six ans. “La priorité sera donnée aux personnes âgées, aux personnes à besoins spécifiques, aux femmes et aux enfants”.

Abderrazak Kilani a indiqué qu’il a été chargé, officiellement, du dossier de la justice transitionnelle. “Cette mission exige avant tout une réelle volonté politique”.

Le dossier de la justice transitionnelle doit être tenu à l’écart des tiraillements politiques, surtout qu’il fait l’objet d’une attention particulière de la part de plusieurs partenaires internationaux, à l’instar du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme.