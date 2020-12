La Chine avance des preuves sur l’origine du coronavirus, un an après son apparition

Un an après l’émergence du nouveau coronavirus, la Chine a déclaré que l’origine de la Covid-19 n’est pas Wuhan, mais le virus a été importé dans des aliments congelés d’autres pays à travers le monde.

Selon une enquête publiée par le journal chinois Global Times, l’arrivée du coronavirus sur le marché des fruits de mer de Wuhan l’an dernier pourrait être d’Australie.

Depuis octobre, Pékin défend la théorie de l’origine du virus au-delà de ses frontières, après que des experts qui ont suivi l’épidémie à Qingdao, dans l’est de la Chine, ont trouvé des échantillons vivants du coronavirus dans des contenants de poisson congelés importés.

Le journal chinois a déclaré que la présence du coronavirus a été trouvée dans des produits importés de plusieurs pays tels que la viande congelée du Brésil, l’Allemagne et l’Australie, les cerises chiliennes et les fruits de mer équatoriens.

Citant une étude du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies publiée en octobre, le Global Times a confirmé que la Covid-19 pourrait vivre dans des emballages d’aliments congelés pendant de longues périodes.

L’étude du Centre chinois contredit une déclaration de l’OMS selon laquelle le virus peut « vivre longtemps dans des conditions d’entreposage frigorifique », mais que cela se produit dans des « cas rares ».

Le journal a continué d’énumérer les données à l’appui de l’hypothèse d’origine du coronavirus, affirmant que les données douanières montraient que la province du Hubei, à Wuhan, avait enregistré une augmentation de 174 % des importations de produits congelés en 2019, par rapport à l’année précédente.

Le Global Times a déjà publié un rapport dans le même contexte sur l’origine du virus, en novembre, citant Zeng Guang, un ancien épidémiologiste du China Center for Disease Control, affirmant que le virus pourrait provenir d’autres régions, mais que la force du système chinois de surveillance et de détection précoce, qui a évolué grâce à son expérience dans le traitement des virus entre 2002 et 2003, a permis à Pékin de détecter le virus avant d’autres pays, et de se rendre compte de la maladie.

Plus tôt cette année, les médias chinois ont également cité un document publié par l’Institut national italien du cancer, selon lequel des anticorps contre la Covid-19 ont été trouvés dans des échantillons de patients atteints de cancer prélevés en octobre 2018.

Un document affirme avoir trouvé des traces de SRAS-Cov-2 dans le système d’égouts de Barcelone dans des échantillons prélevés en mars 2019, quelques mois avant l’apparition du virus à Wuhan.

Les chercheurs et les scientifiques occidentaux ont considéré les allégations de la Chine au sujet de la source du virus comme étant « fausses » et fondées sur des spéculations, des hypothèses et des recherches limitées, sans examen minutieux et sans examen de plus larges éventualités prouvant le contraire, rapporte SkyNews.