Mondial-2022 : mode d’emploi des éliminatoires en Europe

Cinquante-cinq équipes participeront, lundi, au tirage au sort des éliminatoires pour la zone Europe du Mondial-2022 de football, où 13 places leur sont réservées.

Cette phase qualificative a déjà débuté en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.

Les 55 sélections européennes ont été réparties en six chapeaux – cinq chapeaux de dix équipes et un chapeau de cinq équipes – sur la base du classement mondial FIFA, arrêté au 26 novembre.

Dans le chapeau numéro un figurent les têtes de série des dix groupes, qui sont la Belgique, la France, l’Angleterre, le Portugal, l’Espagne, l’Italie, la Croatie, le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas.

Dans le deuxième chapeau sont regroupées la Suède et la Suisse, huitièmes de finaliste du Mondial-2018, le Pays-de-Galles, la Pologne, l’Autriche, l’Ukraine, la Serbie, la Turquie, la Slovaquie et la Roumanie. La Russie, pays hôte et quart de finaliste du dernier Mondial, ouvre le chapeau numéro trois.

Les équipes tirées au sort seront placées dans les dix groupes par ordre alphabétique, du groupe A au groupe J, les cinq petites équipes du dernier chapeau (dont Gilbraltar et la Moldavie) complétant uniquement les groupes F à J.

Cinq de ces groupes seront formés de six sélections, et les cinq autres ne comprendront que cinq équipes: ce sera notamment le cas pour les quatre demi-finalistes de Ligue des nations, soit la France, l’Espagne, la Belgique et l’Italie, que l’UEFA a d’office placés dans ces poules plus restreintes pour “libérer de l’espace” dans leur calendrier.

Toutes les équipes d’un même groupe s’affronteront en matches aller-retour entre mars et novembre 2021, et les dix vainqueurs de groupe seront directement qualifiés pour la phase finale.

Trois places resteront à attribuer: pour cela, les dix deuxièmes disputeront des barrages, rejoints par les deux vainqueurs de groupe les mieux classés de la Ligue des Nations 2020-2021, pour peu qu’ils ne figurent ni parmi les qualifiés directs ni parmi les barragistes en tant que deuxièmes de groupe.

Ces 12 équipes seront reversées dans trois parcours de qualification, composés de matches simples à élimination directe (demi-finale puis finale) prévus en mars 2022.

Il faudra donc remporter deux rencontres consécutives pour composter son billet pour le Qatar.

A ce jour, 146 des 900 matches de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde 2022 ont été disputés et 191 pays sont encore lice pour décrocher l’un des 31 sésames disponibles, précise la FIFA.

Le Qatar, pays hôte, est quant à lui automatiquement qualifié et donnera le coup d’envoi de la compétition le lundi 21 novembre 2022 au stade Al Beyt.