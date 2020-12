Tunisie – Météo : Des intempéries orageuses attendues ce samedi

Le temps sera marqué, samedi, par des intempéries orageuses accompagnées localement de chute de grêle dans des régions du nord et de l’ouest du pays, pour englober le reste des régions d’ici la nuit.

Les quantités de pluies seront faibles à moyennes sur les différentes régions, mais l’INM s’attend à ce qu’elles soient abondantes localement sur l’extrême nord.Durant la nuit, l’institut national de la météorologie, prévoit de la chute de neige sur les régions montagneuses de l’ouest.Les températures maximale se situeront entre 13 et 17 degrés dans le nord et les hauteurs, et entre 18 et 22 degrés dans le reste des régions.

Elles atteindront les 24 degrés dans le sud-est.Le vent soufflera fort, à une vitesse qui peut atteindre les 60 km / h. La mer sera très agitée.