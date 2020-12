Ligue 1 (1ere journée) : Désignation des arbitres

Désignation des arbitres des rencontres de la 1ere journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel prévues, dimanche 6 et jeudi 10 décembre en cours.

Voici le programme des rencontres de la journée inaugurale:

Dimanche 6 décembre 2020

Au stade Hedi Naifer ( Bardo ) – (13h):

S Tunisien – O Béja arb: Nidhal Ltaeif

Au Bsiri-Bizerte (14h):

CA Bizertin – ES Sahel arb: Aymen Nasri

A Radès (15h):

ES Tunis – AS Soliman arb: Haythem Guirat

A Mahdia (14h):

AS Réjiche – US Tataouine arb: Sadok Selmi

A Métlaoui (14h):

ES Métlaoui – US Ben Guerdane arb: Youssef Srairi

Jeudi 10 décembre 2020

Au Mhiri (14h):

CS Sfaxien – US Monastir

BN: Le match entre le Club Africain et son futur adversaire sera déterminé ultérieurement.