Tunisie – Météo : Baisse des températures et possibilité de chutes de neige sur les hauteurs ouest

Une baisse des températures est attendue samedi et dimanche, 5 et 6 décembre 2020, selon un bulletin de suivi des services météorologiques de l’INM. Ces températures varieront entre 10 et 14 degrés et ne dépasseront pas 7 degrés sur les hauteurs.

Les températures minimales seront comprises entre 5 et 9 degrés à l’exception des régions montagneuses ouest où les températures atteindront 4 degrés avec possibilité de chute de neige. Des chutes de pluies sont attendues à partir de cet après-midi sur les régions ouest et demain localement sur les régions est. Ces pluies seront intenses sur l’extrême nord.