Moncef Jouets lance son site de vente en ligne

Moncef Jouets a décidé de s’imposer comme le spécialiste incontournable des jouets et d’étendre ses services de livraison sur tout le territoire tunisien.

Son tout nouveau site de e-commerce www.moncefjouets.com en fait l’enseigne spécialiste de jeux et jouets que tout le monde attendait.

Vente en ligne et cadeaux à gagner

A cette occasion, l’enseigne organise une loterie en ligne avec des cadeaux dont la valeur atteint les 5000 dinars.

L’inscription sur le site www.moncefjouets.com vous intégrera automatiquement à la loterie.

Un tirage au sort est prévu pour début janvier 2021 et les heureux gagnants se verront recevoir leurs cadeaux jusqu’à chez eux, où qu’ils soient en Tunisie.

L’enseigne porte bien son slogan : « Moncef Jouets, une grande histoire de générosité »

Depuis plus de 37 ans, Moncef Jouets place l’enfant au cœur de son métier. L’enseigne propose un large éventail de jeux et jouets soumis continuellement à des tests de laboratoire et qui répondent aux normes de sécurité en vigueur et aux certifications pour le plus grand plaisir des petits comme des grands.