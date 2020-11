ES Tunis : Deux semaines d’indisponibilité pour le trio Derbali-Yaacoubi-Besghaier

L’Espérance sportive de Tunis a fait savoir lundi sur sa page officielle Facebook que les joueurs Sameh Derbali, Mohamed Ali Yaakoubi et Maher Besghaier se sont absentés de la séance d’entrainement de l’équipe pro de ce matin pour des raisons de santé.

Selon le club sang et or, les joueurs Derbali, Yaakoubi et Besghaier doivent observer un repos de deux semaines et seront assujettis à la rééducation avant de refaire des examens.

L’ES Tunis, rappelle-t-on, abordera sa nouvelle campagne de défense de son titre de champion de Tunisie en accueillant l’Avenir sportif de Soliman, dimanche prochain, selon le programme de la 1ere journée avancé par la Fédération tunisienne de football (FTF).