La vaccination contre le Coronavirus couvrira 20 % des Tunisiens

Le directeur de l’Institut Pasteur de Tunis, Hechmi Louzir, a déclaré, mercredi, que le ministère de la Santé s’emploie à ce que la de vaccination contre le Covid-19 couvre 20 pc des tunisiens afin de réduire le nombre de contaminations et de décès dus à cette maladie, soulignant que la priorité sera donnée aux personnes atteintes de maladies chroniques, celles ayant dépassé l’âge de 65 ans et au personnel du secteur de la santé et des secteurs vitaux tels que la douane et l’armée.

Lors de la conférence de presse périodique du comité scientifique de lutte contre le Coronavirus tenue, mercredi au palais du gouvernement à la Kasbah, Louzir a indiqué que la stratégie développée par le ministère de la Santé vise à atteindre un taux de vaccination de 50 pc de la population, estimant que les premiers lots de vaccin seront disponibles en Tunisie au cours du deuxième trimestre de 2021.

Louzir a précisé à cet égard que 13 vaccins dans le monde ont atteint des stades cliniques avancés, notant qu’un certain nombre de laboratoires avaient annoncé les résultats préliminaires de vaccins, qui s’avèrent “promoteurs”, et qui assurent une prévention de plus de 90 pc, selon Louzir.

Le directeur de l’Institut Pasteur de Tunis a encore souligné qu’une commission relevant du ministère de la Santé, suit de près l’avancement de la fabrication de ces vaccins, leurs évolutions, leurs résultats préliminaires et les effets secondaires qu’ils pourraient entrainer.