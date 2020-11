Football – The Best Fifa Awards 2020 : la liste des nommé(e)s dévoilée

Football – The Best Fifa Awards 2020

La fédération internationale de football (Fifa), a dévoilé ce mercredi les listes des nommé(e)s pour les distinctions individuelles qui seront remises dans le cadre de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards, prévue le 17 décembre prochain sous une forme virtuelle, rapporte l’instance mondiale sur son site officiel.

Deux panels d’experts – un pour le football féminin et l’autre pour le football masculin – ont décidé des noms retenus pour chaque catégorie.

La cérémonie de remise des prix Fifa The Best, initialement prévue en septembre a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), se tiendra finalement sous une forme virtuelle le 17 décembre.

Les successeurs de Lionel Messi et Megan Rapinoe, couronnés l’an passé à la Scala de Milan, recevront un trophée au goût de Ballon d’Or, puisque la récompense suprême habituellement décernée en décembre par le magazine France Football a été annulée cette année.

Le lauréat ou la lauréate est sélectionné(e) par un jury international composé d’un panel de Fifa Legends ainsi que des supporters et supportrices du monde entier inscrits sur FIFA.com.

Les deux composantes du jury disposent du même poids électoral. Les amateurs de football ont jusqu’au 9 décembre à 23h59 (CET) pour soumettre leurs votes sur FIFA.com.

La Fifa dévoilera le 11 décembre les trois finalistes de chacune des sept catégories.

Liste des nominé(e)s :

The Best – Joueur de la Fifa :

Thiago Alcântara (Espagne – FC Bayern Munich/ Liverpool FC)

Cristiano Ronaldo (Portugal – Juventus FC)

Kevin De Bruyne (Belgique – Manchester City FC)

Robert Lewandowski (Pologne – FC Bayern Munich)

Sadio Mané (Sénégal – Liverpool FC)

Kylian Mbappé (France – Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentine – FC Barcelone)

Neymar (Brésil – Paris Saint-Germain)

Sergio Ramos (Espagne – Real Madrid CF)

Mohamed Salah (Egypte – Liverpool FC)

Virgil van Dijk (Pays-Bas – Liverpool FC)

The Best – Joueuse de la Fifa:

Lucy Bronze (Angleterre – Olympique Lyonnais / Manchester City WFC)

Delphine Cascarino (France – Olympique Lyonnais)

Caroline Graham Hansen (Norvège – FC Barcelone)

Pernille Harder (Danemark – VfL Wolfsburg / Chelsea)

Jennifer Hermoso (Espagne – FC Barcelone)

Ji So-yun (République de Corée – Chelsea)

Sam Kerr (Australie – Chelsea)

Aki Kumagai (Japon – Olympique Lyonnais)

Dzsenifer Marozs?n (Allemagne – Olympique Lyonnais)

Vivianne Miedema (Pays-Bas – Arsenal WFC)

Wendie Renard (France — Olympique Lyonnais)

The Best – Gardien de but de la Fifa :

Alisson Becker (Brésil – Liverpool FC)

Thibaut Courtois (Belgique – Real Madrid CF)

Keylor Navas (Costa Rica – Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer (Allemagne / FC Bayern Munich)

Jan Oblak (Slovénie – Atlético de Madrid)

Marc-André ter Stegen (Allemagne – FC Barcelone)

The Best – Gardienne de but de la Fifa :

Ann-Katrin Berger (Allemagne – Chelsea FC Women)

Sarah Bouhaddi (France – Olympique Lyonnais)

Christiane Endler (Chili – Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Suède – VfL Wolfsburg / Atlético de Madrid Femenino)

Alyssa Naeher (Etats-Unis – Chicago Red Stars)

Ellie Roebuck (Angleterre – Manchester City WFC)

The Best – Entraîneur de la Fifa pour le football masculin :

Marcelo Bielsa (Argentine – Leeds United FC)

Hans-Dieter Flick (Allemagne – FC Bayern Munich)

Jürgen Klopp (Allemagne – Liverpool FC)

Julen Lopetegui (Espagne – Séville FC)

Zinédine Zidane (France – Real Madrid CF)

The Best – Entraîneur de la Fifa pour le football féminin :

Lluis Cortés (Espagne – FC Barcelone)

Rita Guarino (Italie – Juventus Women)

Emma Hayes (Angleterre – Chelsea FC Women)

Stephan Lerch (Allemagne – VfL Wolfsburg)

Hege Riise (Norvège – LSK Kvinner)

Jean-Luc Vasseur (France – Olympique Lyonnais)

Sarina Wiegman (Pays-Bas – Equipe nationale des Pays-Bas)

Prix Puskas de la Fifa du meilleur but :

Shirley Cruz (CRC), Giorgian De Arrascaeta (URU), Jordan Flores (ANG), André-Pierre Gignac (FRA), Sophie Ingle (WAL), Zlatko Junuzovic (AUT), Hlompho Kekana (RSA), Son Heung-min (KOR), Leonel Quinonez (ECU), Luis Suarez (URU), Caroline Weir (SCO).