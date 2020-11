CAN U21 (qualifications) : les Aiglons de nouveau en stage de préparation

La sélection nationale juniors (natifs 2001)effectue à partir de lundi à l’Ariana, un nouveau stage de préparation pour le tournoi de qualification à la Coupe d’Afrique des Nations U21, qui se poursuivra jusqu’au 5 décembre prochain.

Le staff technique conduit par Maher Kanzari a programmé 12 séances d’entrainement ponctuées par deux matches d’application les 28 novembre et 5 décembre face à des adversaires à désigner ultérieurement.

Le tournoi de qualification, rappelle-t-on, aura lieu à Tunis du 13 au 27 décembre prochain, avec la participation de la Tunisie, de l’Algérie, de la Libye, du Maroc et de l’Egypte.

Le coach national a convoqué pour ce stage 25 joueurs dont les deux expatriés Nabil Makni (Chievo Verona/ITA) et Amine Cherni (FC Paris/FRA). Il s’agit de:

Ahmed Slimane Amine, Khechiche (ES Sahel), Mohamed Amine Zghada, Chiheb Laabidi, Gasmi Aziz, Ahmed Labidi, Amine Laajimi (Club Africain), Ala Ghram, Bechir Ghariani, Abdallah Amiri, Achraf Habassi (CS Sfaxien), Chawki Ben Khedher (US Ben Guerdane), Mouhib Selmi, Zied Berrima, Farouk Mimouni, Montassar Triki (Espérance ST), Othman Karoui (AS Marsa), Neji Fares (CO Transports), Mohamed Ali Lourimi (ES Zarzis), Yanis Seghaier (Stade Tunisien), Abdel Mouhib Chamekh (CO Medinine), Rayane Haddad (CS Hammam-Lif), Houssam Elkar (OS Kebili), Nabil Makni (Chievo Verona/ITA) et Amine Cherni (FC Paris/FRA).