Tunisie – Météo : Poursuite des perturbations météorologiques

Les perturbations météorologiques se poursuivent encore, alerte l’Institut National de la Météorologie dans un bulletin publié dimanche après-midi.

Les pluies orageuses se poursuivront et seront parfois abondantes et accompagnées de chute de grêle dans certains endroits.

La vigilance est de mise dans certaines régions comme Jendouba, Bizerte, Siliana, Béja, Kairouan, le Grand-Tunis, Zaghouan, Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax.

Les quantités de pluies varieront entre 50 et 80 mm, a indiqué l’INM, mettant en garde contre les risques de formation de crues et de montée des niveaux des eaux dans les zones basses et proches des oueds et des barrages.

Des vents forts dépassant les 80 km/h souffleront en rafales. La vigilance doit être également de mise pour les activités de navigation et de pêche.

Les températures seront en baisse, cette nuit, et oscilleront entre 10 et 15 °C. Elles atteindront 8°C sur les hauteurs.