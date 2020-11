Tunisie – Météo : Des pluies intenses attendues cette nuit et demain

Les services de prévision météorologiques recommandent une grande vigilance dans les gouvernorats de Bizerte, Béjà et Jendouba et plus tard, à Sousse, Monastir et Mahdia, en raison des pluies intenses attendues cette nuit et demain matin. Les quantités attendues varient entre 40 et 60 mm et atteindront localement 80 mm.

Le temps pluvieux et orageux persistera durant les heures à venir, alerte l’Institut National de Métrologie (INM), dans un bulletin de suivi publié samedi soir.

L’INM indique que les pluies se concentrent actuellement sur le nord et le centre. Les cellules orageuses venant de la mer engendreront des pluies orageuses, parfois intenses et accompagnées de chutes de grêle par endroits.

L’INM a, par ailleurs, mis en garde contre le danger de formation de crues et de montée des niveaux des eaux dans les zones basses et proches des oueds et des barrages.

Des vents forts dépassant les 80 km/h souffleront en rafales, sous orages. La vigilance doit être également de mise pour les activités de navigation et de pêche et la mer est très agitée à forte. Les températures sont en baisse et entre 12 et 16 °C cette nuit et atteindront 10 °C sur les hauteurs.