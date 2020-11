Tables rondes en Live Streaming, les 26 et 27 novembre, au Théâtre de l’Opéra de Tunis

La reprise des activités culturelles et artistiques au Théâtre de l’Opéra de Tunis sera avec la tenue de tables rondes virtuelles prévues au cours de la semaine prochaine.

Le Théâtre de l’Opéra annonce qu’elles sont diffusées en Live Streaming, à partir de 16h00, sur la page officielle de la Cité de la Culture.

La première table ronde, prévue le jeudi 26 novembre, sera autour de la thématique du plastique et la seconde aura lieu le lendemain (vendredi 27 novembre) et sera dédiée à l’économie circulaire et les matériaux écoresponsables.

Les deux événements s’inscrivent dans le cadre du projet OSCaR qui a pour objectif d’appliquer les principes d’économie circulaire à la conception, la construction et la gestion des décors.

Leur tenue coïncide avec la semaine européenne de réduction de déchets qui aura lieu du 21 au 29 novembre.

OSCaR est un projet cofinancé par Europe Créative de l’Union Européenne.

Il réunit sept partenaires: les opéras de Lyon, de G?teborg et de Tunis, la chaire UNESCO de Barcelone sur le changement climatique, le CIRIDD (centre international de ressources et d’information sur le développement durable), AdMaS (centre de recherche sur les matériaux) et la cité du design de Saint-Etienne.

Une reprise partielle et graduelle est prévue à partir du lundi 23 novembre dans le secteur culturel.

Cette décision a été prise en concertation entre le ministère des Affaires Culturelles et le comité scientifique de lutte contre le coronavirus.

En parallèle avec cet allègement prévu, le comité scientifique recommande cependant de poursuivre les mesures restrictives en vigueur à travers l’application des protocoles sanitaires afin de réussir à stopper la propagation de la covid-19.