L’UGTT met en garde contre les agissements de certains députés ciblant l’organisation syndicale et menace de boycotter l’ARP

Le bureau exécutif de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a adressé, vendredi, une lettre au président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), dans laquelle il a mis en garde contre les agissements de certains députés, ciblant l’Organisation et ses symboles, annonçant sa décision de boycotter les séances d’auditions auxquelles l’UGTT est invité par les commissions et d’engager les procédures juridiques nécessaires à cet effet.

L’organisation syndicale a appelé les blocs parlementaires à déterminer leurs positions officielles face aux “campagnes d’incitation à la haine qui ciblent l’UGTT”, initiées par des députés qui appartiennent à un courant bien spécifique”, et à les condamner, notamment devant “le silence suspect” à l’ARP sur la gravité de ces pratiques qui visent l’Organisation, ses symboles et certaines parties de la société civile.

L’UGTT a réitéré sa profonde préoccupation face à “la grave montée de la tension à l’ARP et l’absence du sens de la responsabilité et de la maitrise de soi chez des députés appartenant à un courant bien déterminé”, mettant en garde contre “les dangers du discours de la violence qui alimente les crises et dresse l’opinion publique contre l’Etat civil sous la coupole du Parlement”.

Selon le même document, l’UGTT a déploré les agissements de certains députés qui font l’apologie du terrorisme et appellent à la violence dans une violation flagrante de la loi et une atteinte au prestige de l’Etat et à la sécurité nationale”

Le Syndicat a affirmé à cet égard que les portes de l”organisation syndicale demeurent grandes ouvertes à ceux qui croient en l’état civil démocratique et au rôle historique du syndicat, qui demeure “le refuge fédérateur de tous les Tunisiens”.

A noter que l’UGTT s’est absenté, hier jeudi, à une séance tenue par la commission des finances, de la planification et du développement à l’ARP et qui a été consacrée à l’audition de représentants d’un certain nombre d’organisations nationales sur le projet de loi de finances 2021.