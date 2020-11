Les Emirats Arabes Unis interdisent l’accès aux jeunes tunisiens célibataires

Les Emirats Arabes Unis appliquent de nouvelles mesures qui visent les ressortissants tunisiens.

Selon la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages (FTAV), un document a été envoyé appelant à accorder le visa selon de nouveaux critères.

Le directeur général d’une agence de voyage et président de la commission du transport aérien de la FTAV, Abdelaziz Ben Aissa, a affirmé qu’Emirates Airlines recommande d’accorder le visa uniquement aux Tunisiens mariés et à leurs enfants, ainsi qu’aux personnes âgées de 60 ans et plus sans oublier les personnes qui résident dans un des pays du Golfe.