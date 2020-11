Tunisie – COVID-19 : 599 nouvelles contaminations et 19 décès recensés le 15 novembre 2020

Selon les derniers chiffres publiés lundi soir par le ministère de la santé, sur 1804 tests effectués le 15 novembre 2020, 599 nouvelles contaminations par la COVID-19 et 19 décès ont été enregistrés.

Ainsi le bilan des cas confirmés d’infection au coronavirus est passé à 81003 dont 55558 personnes rétablies et 2389 morts

Actuellement, 1488 malades atteints de la COVID-19 sont hospitalisés dont 278 sont en soins intensifs et ­137 sont placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé.