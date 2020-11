Kasserine : sit-in des habitants des zones proches du champ pétrolier Doulab

Un certain nombre d’habitants des zones avoisinant le champ pétrolier de Doulab situé entre les délégations de Sbeitla et Laâyoune relevant du gouvernorat de Kasserine (environ 200 personnes), ont observé aujourd’hui dimanche un sit-in pacifique et ouvert pour revendiquer la contribution de l’entreprise exploitant le domaine en employant les jeunes de leurs zones marginalisées et le développement de la région.

Le porte-parole du sit-in a démenti les informations circulant dans un certain nombre de médias sur l’intention de la coordination organisant le sit-in de se diriger vers le champ pétrolier de Doulab pour fermer la “vanne “, soulignant que leur sit-in est pacifique et a pour but de réaliser leurs revendications légitimes.

A propos, il a mentionné qu’un certain nombre de manifestants tiendront une réunion mardi prochain avec le nouveau gouverneur, Adel Mabrouk, pour présenter leurs préoccupations et leurs revendications et leur trouver des solutions appropriées.