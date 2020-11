Tunisie : Kais Saied entame une visite d’Etat au Qatar

Le président de la République, Kais Saied a quitté samedi Tunis en direction de Qatar pour une visite d’Etat de deux jours à l’invitation de l’Emir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al-Thani.

Kais Said est accompagné par, notamment, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi, le ministre du commerce et du développement des exportations Mohamed Bou said, le ministre de la Jeunesse, du Sport et de l’Intégration professionnelle Kamel Deguiche et le ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la relation avec le parlement Ali Hafsi.

A son arrivée à l’aéroport Tunis-Carthage, le chef de l’Etat a salué le drapeau au son de l’hymne national et passé en revue un détachement des trois armées qui lui a rendu les honneurs.Il a été salué par le chef du gouvernement Hichem Mechichi, le gouverneur de Tunis Chedli Bouallègue et le maire de Tunis Souad Abderrahim.