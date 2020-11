Tunisair – COVID-19 : des nouvelles mesures destinées aux passagers à destination du Canada

Faisant suite aux decisions du gouvernement Canadien relatives aux nouvelles exigences obligatoires visant les voyageurs à destination du Canada, TUNISAIR a annoncé que les passagers à destination du Canada sont appelés a suivre rigoureusement les conditions ci-apres :

Les voyages discrétionnaires, y compris à des fins touristiques ou récréatives, ne sont pas autorisés.

Tous les voyageurs, à quelques exceptions près, doivent respecter la période d’isolement obligatoire de 14 jours et doivent être en mesure de démontrer comment ils prévoient s’y conformer pendant leur séjour au Canada.

Il incombe au passager de s’assurer qu’il est autorisé à entrer au Canada. Si l’entrée lui est refusée, le passager sera responsable de son propre retour ( De plus amples informations sur les exigences sur le site Web du gouvernement du Canada).

Avant de monter à bord, le passager devrait se soumettre à une vérification de son état de santé et de sa température en plus de la vérification également du port d’un couvre-visage ou un masque pour couvrir la bouche, le nez et le menton.

La vérification de l’état de santé consiste à répondre à quelques questions simples, auxquelles le passager devra répondre de façon sincère. Fournir des réponses fausses ou trompeuses peut entraîner une amende maximale de 5 000 $. La température sera prise à l’aide d’un dispositif qui mesure la température sur le front, ce qui exigera qu’il soit exposé.

Le gouvernement du Canada exige que tous les voyageurs aient un couvre-visage amovible ou un masque non médical couvrant la bouche, le nez et le menton, qu’ils devront utiliser à l’aéroport et à bord de l’avion afin de prévenir la propagation accidentelle de la COVID-19 par les gouttelettes respiratoires. Les voyageurs doivent porter un masque en tout temps du début de la procédure d’embarquement jusqu’ à l’extérieur du terminal aérien.

“Afin de fournir des renseignements avant leur arrivée à destination pour les responsables de la santé publique si besoin, nous vous encourageons fortement à utiliser ArriveCAN (disponible dans Google Play Store ou Apple App Store ou en ouvrant une session en ligne) pour soumettre les renseignements requis en vue d’éviter tout retard de traitement par les autorités fédérales à votre arrivée au Canada. Cela comprend les renseignements de voyage et les coordonnées, le plan de quarantaine (à moins d’avoir une exemption selon les conditions énoncées dans le décret d’isolement obligatoire) et l’autoévaluation des symptômes de la COVID -19” a précisé Tunisair..

A compter du 21 novembre, il sera obligatoire de soumettre les renseignements au moyen de l’application ArriveCan avant l’embarquement. Pour de plus amples renseignements, les passagers sont appelés à visiter le site https://www.Canada.ca/ArriveCAN.

A? titre de rappel , toute personne qui se sent malade ne pourra monter à bord d’un vol puisqu’ elle présente un risque pour les autres. De plus, si le passager commence à ressentir des symptômes (fièvre, toux, difficulté à respirer) pendant le vol, il doit en aviser immédiatement l’équipage de conduite.

A leur arrivée au Canada, tous les voyageurs, à quelques exceptions près, devront respecter une période d’isolement obligatoire de 14 jours, et certains territoires/provinces ont mis en place des mesures particulières.

Ces informations sont fournies a? titre indicatif, TUNISAIR recommande a? ses passagers de se renseigner aupre?s des autorite?s compe?tentes pour avoir plus de détails .