Premier league : Gomez (Liverpool) indisponible plusieurs mois

Le défenseur de Liverpool Joe Gomez, blessé avec la sélection anglaise mercredi, a subi une intervention chirurgicale d’un tendon du genou qui l’éloignera des terrain “une grande partie” de la saison, a annoncé jeudi le club de Premier league.

“Le Liverpool Football Club confirme que Joe Gomez a subi aujourd’hui (jeudi) une intervention chirurgicale réussie pour réparer un tendon du genou gauche”, explique le club anglais dans un communiqué.

Et si Liverpool n’a pas précisé la durée exacte de l’absence de son défenseur de 23 ans, le club explique qu’il pourrait manquer “une grande partie” de la saison 2020-2021. Soit plusieurs mois.

Un nouveau coup dur en perspective pour Jürgen Klopp, l’entraîneur des Reds, déjà privé durablement de Virgil van Dijk (blessé à un genou et absent plusieurs mois), Fabinho (cuisse et absent plusieurs semaines) et Trent Alexander-Arnold (touché à un mollet et absent un mois).