L’hôpital Habib Bougatfa Bizerte se dote d’un espace “Covid-19“

L’hôpital régional Habib Bougatfa de Bizerte vient de se doter d’un espace d’accueil spécial Covid-19, grâce à un don sous forme d’une unité préfabriquée et aménagée offerte par l’association FACE Tunisie et la Société de Promotion du Lac de Tunis (SPLT).

Une cérémonie d’ouverture de cet espace a eu lieu, samedi 7 novembre 2020, en présence des responsables de l’hôpital, du personnel médical, de la société civile et des autorités locales.

Par cette action, FACE Tunisie (Fondation Agir contre l’exclusion) et la SPLT veulent témoigner de leur soutien aux établissements de santé dans les régions et au corps médical dans la lutte contre la pandémie, à travers la protection du personnel et des citoyens, le tri des patients et l’amélioration de l’accueil et des consultations liées à la Covid-19.

D’après Zahra Ben Nasr, présidente de FACE Tunisie, «cette action de soutien s’inscrit dans un large programme de mobilisation et de solidarité lancé par l’association sous le thème “Face à la Covid-19“. Notre objectif est de mobiliser des fonds multiples afin d’aider les établissements de soins publics et les blouses blanches pour mieux gérer la crise sanitaire, prévenir la contagion et surmonter les obstacles d’accueil et de soins ».

A noter également que l’association FACE Tunisie a à son actif plusieurs activités de formation et de sensibilisation destinées aux cadres médicaux et paramédicaux, et l’octroi de dons en équipements et en matériel de protection à trois hôpitaux (hôpital régional de Ben Arous, hôpital régional d’Ettadhamen et le Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous) ainsi qu’à 37 centres de santé de base situés au Grand Tunis, et ce dans le cadre du programme “Tous Unis Contre la Covid-19“, mis en œuvre par le consortium SEHATY.