Tozeur-covid19 : Préparatifs en cours pour accueillir de nouveau les étudiants à la cité universitaire

Les préparatifs se poursuivent à la cité universitaire de Tozeur pour réaccueillir les étudiants, dès mercredi, après une période de fermeture et de suspension des cours, à cause de la contamination de 32 étudiants ainsi qu’un agent au coronavirus, a souligné, lundi, à l’agence TAP le directeur de la cité, Ahmed Abdelkader.

Une campagne de désinfection et de stérilisation a été menée à la cité universitaire, en partenariat avec la municipalité de Tozeur, les composantes de la société civile et des volontaires, et qui a touché tous les espaces, notamment le restaurant universitaire, la cuisine, l’administration, les espaces sanitaires, le foyer et les chambres des étudiants, a indiqué la même source.

La direction de la cité universitaire a élaboré un programme pour accompagner les étudiants sur le plan psychologique pour faire face au risque de contamination au coronavirus.

Parmi les importants points de ce programme, l’affectation d’une psychologue qui encadrera les étudiants notamment ceux qui ont été contaminés, l’organisation d’une série de campagnes de sensibilisation sur l’importance du respect des gestes barrières.