Kais Saied s’entretient avec l’ambassadeur portugais à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie

Le président de la République, Kais Saied s’est entretenu, mardi, au palais de Carthage avec l’ambassadeur du Portugal à Tunis, José Frederico Ludovice, venu lui rendre une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Selon un communiqué de la présidence de la République, l’entretien a porté sur les relations historiques d’amitié et de coopération qui lient les deux pays et les voies et moyens de les promouvoir davantage, en particulier dans les domaines de l’investissement, de la protection de l’environnement et de la numérisation de l’administration.