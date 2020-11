France : Blanquer cède face aux pressions des lycéens

Depuis quelques jours, les lycéens ont refusé de reprendre les cours à cause du manque de l’application du protocole sanitaire dans les établissements scolaires.

Des manifestations ont eu lieu devant les établissements scolaires réclamant des solutions pour éviter le regroupement des élèves dans les salles de classe.

Les élèves ont même eu recours à la force, des altercations entre lycéens et forces de l’ordre ont eu lieu lors de ces manifestations.

Le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer, a cédé aux pressions des lycéens et a décidé d’appliquer un système d’étude à distance, d’une durée d’une semaine, pour un groupe tandis que le second groupe se rend en classe et ce dans le but de limiter le regroupement des élèves dans un espace clos.

Il faut savoir que les écoles primaires et les collèges n’ont pas subi de changement.