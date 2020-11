Tennis – Masters 1000 de Paris : Medvedev écarte Raonic et passe en finale

Le Russe Daniil Medvedev, N.5 mondial, s’est qualifié en finale du Masters 1000 de Paris, en s’imposant, samedi, devant la Canadien Milos Raonic en deux sets (6-4, 7-6).

Après sa victoire expéditive, vendredi, en quarts de finale, contre l’Argentin Diego Schwartzman (6-3, 6-1), le Russe a conservé un bon rythme, en demi-finale, contre Raonic (17e), battu en 1h37.

Aussi serein que la veille, il s’est contenté de relancer le service du bombardier canadien quand c’était possible (douze aces au total), de couvrir son terrain sans se presser et de frapper assez long, et souvent juste, pour gêner un Raonic trop inconstant en dehors de son schéma préférentiel (service – coup droit).

C’est la quatrième fois que Medvedev atteint la finale sur les six derniers Masters 1000 qu’il a disputés. Couronné à Cincinnati et à Shanghai l’an passé, il essayera d’ajouter une nouvelle ville à son palmarès, dimanche. Il sera opposé au vainqueur de la seconde demi-finale, qui va opposer Rafael Nadal et Alexander Zverev.