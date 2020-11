Monastir-covid19 : 3 décès et 80 nouvelles contaminations

Le total des décès liés à la covid19 dans le gouvernorat de Monastir a atteint les 90 morts après l’enregistrement de 3 nouveaux cas, a fait savoir jeudi le directeur régional de la santé de Monastir, Hammouda Bebba, à l’agence TAP.

Dans un dernier bilan actualisé mercredi soir, 80 nouvelles contaminations ont été détectées dans la région. Elles sont réparties comme suit : 14 cas dans chacune des délégations de Moknine et Téboulba, 11 cas à Bembla, 8 cas dans chacune des délégations de Monastir , de Kasr Hellal et Sahline, 7 cas à Bekalta, 6 cas à Ksibet el Médiouni, 2 cas à Jemmal et un seul cas dans chacune des délégations de Syada-Lemta-Bouhajar et Zeramdine.

La région compte actuellement 1013 porteurs actifs du coronavirus.