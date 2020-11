Tunisie : Hichem Mechichi s’entretient avec le Directeur Général de l’Alecso

Le Chef du Gouvernement, Hichem Mechichi s’est entretenu, mardi à la Kasbah, avec le Directeur Général de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science (Alecso), Mohamed Ould Omar.

A cette occasion, Mechichi a reçu l’écusson de l’Alecso qui lui a été remis par le Directeur Général de l’Organisation, selon un communiqué de la présidence du Gouvernement.

La rencontre a permis d’évoquer les grandes lignes de l’action de l’Alecso pour la période à venir et le plan quinquennal de l’organisation qui s’étalera de 2023 à 2028.

A cet égard, Mohamed Ould Omar a adressé ses vifs remerciements pour la Tunisie qui abrite le siège de l’Alecso et la soutient dans la réalisation des objectifs communs, au double plan arabe et international.

Pour sa part, le chef du Gouvernement a salué les efforts de l’Alecso dans la préservation du patrimoine arabe, citant notamment la numérisation et la publication d’encyclopédies spécialisées.

Il a souligné le rôle central de l’organisation dans la promotion de l’éducation, de la science et de la culture tout en mettant en exergue l’apport de ces secteurs qui contribuent notamment “à cultiver l’ouverture d’esprit et à protéger les peuples arabes de toutes les formes d’extrémisme et de fanatisme”.

Mechichi a surtout appelé à soutenir davantage ces secteurs, à travers le développement des programmes éducatifs et culturels et la réhabilitation de la recherche scientifique.

Il a également réaffirmé l’appui permanent de la Tunisie au rôle stratégique de l’Alecso, à la lumière des changements et des défis actuels dans le monde et en région arabe. Il a particulièrement évoqué la crise sanitaire et les nouveaux paris qui se posent dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19.

La Tunisie est pleinement engagée à jouer un rôle actif dans le renforcement du rôle de cette prestigieuse organisation arabe, a fait savoir Mechichi.

Il a encore mis l’accent sur les efforts constants du pays qui œuvre à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et la promotion de l’investissement dans la recherche scientifique. Ces deux créneaux constituent, selon lui, “le pilier fondamental de l’avenir de notre région arabe”.

Mechichi estime “important de conjuguer les efforts afin de cultiver le savoir et d’aiguiser la pensée”. Ces outils de base aideraient à son avis, à “la consécration d’un discours modéré, la promotion de la culture de paix et la lutte contre le discours de haine, le radicalisme, l’extrémisme et le terrorisme”.