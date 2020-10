Natation : Le nageur marathonien Néjib Belhedi table sur un nouveau record à Djerba

Le nageur marathonien Nejib Belhedi est arrivé, ce vendredi, à Djerba où il compte établir un nouveau record et inscrire une nouvelle fois son nom au “Guinness book” en parcourant la distance de 155 km en eau de mer, autour de l’île.

Belhedi, qui avait déjà été couronné au nom de la Tunisie du Titre Mondial du Marathon de nage le plus durable en solo, non stop, non assisté en eau de mer, a du changer son point de départ, après examen des courants.

Il ne partira donc plus du port d’Ajim, mais du pont Ajim-El Jorf pour avoir une meilleure impulsion et franchir la distance en un laps de temps plus court.

Le nageur tunisien de classe mondiale espère réaliser un temps record et profiter des courants marins réputés très forts dans la région pour arriver dimanche, entre midi et 17h00 au Canal d’Ajim, en ayant battu son propre record.