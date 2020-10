Tunisie : Après le passage à la 4ème phase de l’épidémie, le ministre Mehdi évoque le confinement

Le ministre de la Santé Faouzi Mehdi a suggéré que le prochain jour férié pourrait être considéré comme un congé de confinement sanitaire, soulignant que cette proposition sera présentée au gouvernement pour examen en conseil ministériel ainsi que d’autres mesures visant à renforcer les mesures préventives précédentes.

Un conseil ministériel se réunira pour examiner la possibilité d’attribuer le prochain jour férié pour un confinement sanitaire avec l’application d’autres mesures, a-t-il déclaré dans un entretien au journal Al-Maghreb, paru ce mercredi 28 octobre 2020.

Le ministre de la Santé a déclaré que l’imposition d’un confinement sanitaire total dans le pays n’a plus de sens à l’heure actuelle et que le comité scientifique chargé de la lutte contre le coronavirus a proposé de renforcer des mesures telles que l’interdiction des manifestations et la réduction des chaises et des tables dans les cafés au maximum.

Faouzi Mehdi a déclaré que 60% des Tunisiens ne sont pas conscient de la situation sanitaire, qui est devenue dangereuse en raison du coronavirus. Ces derniers ne se conforment pas au port de la bavette.

Il alerte en précisant que le pays est entré dans la quatrième phase de l’épidémie de coronavirus, qui est la propagation d’une infection communautaire dans laquelle il est difficile de retracer les cas et d’identifier la source de l’infection.

Il ajoute que la situation pandémique est très délicate dans le pays, non pas à cause du virus mais à cause du manque d’application du protocole sanitaire.