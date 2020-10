Qalb Tounes : Commission Médicale du Suivi de l’Épidémie Covid-19

La commission médicale du suivi de l’épidémie du COVID 19 (SRAS COV 2) qui se réunit de façon pluri-hebdomadaire en visio-conférence, composée des députés médecins chargés du suivi sanitaire régional, les DOCTEURS : MOHAMED HSAIRI (SFAX – REGION SUD EST), SEIFFEDDINE MERGHENI (KAIROUAN – REGION CENTRE SAHEL) , MOUNIR BALTI ( TUNIS- REGION NORD-CAP BON ) ainsi que les membres du bureau politique les DOCTEUR AHMED BELKADI PRESIDENT DE LA COMMISSION, DOCTEUR TAOUFIK TALEB (REGION SUD OUEST) et MONSIEUR SADOK JEBNOUN PORTE PAROLE DU PARTI, après analyse de l’évolution sanitaire sur le territoire Tunisien en s’appuyant sur le tableau de bord épidémique évolutif corrélé aux échanges avec nos confrères praticiens des deux secteurs d’activité, constate :

1/ Qu’une nette accélération de la circulation virale est enregistrée depuis plusieurs jours, conséquence d’un inquiétant relâchement des gestes barrières au sein de la population, du fait probablement, d’une certaine lassitude, vu le prolongement (indéterminé) de la pandémie.

2/ Une forte pression sur les secteurs Hospitalier et Privé, avec des lits de prise en charge dédiés aux patients COVID ainsi que de réanimation proches de la saturation, un corps médical ainsi que paramédical héroïque mais exténué, faisant ainsi planer des inquiétudes sur la maitrise de la situation sanitaire des prochains jours, voire des prochaines semaines.

3/ Une meilleure compréhension de la communauté scientifique des conséquences cliniques de cette infection au SRAS-COV 2, engendrant ainsi une meilleure stratégie thérapeutique aussi bien dans la médication que dans l’approche de l’oxygénothérapie et du timing de la mise sous assistance respiratoire. Néanmoins, s’agissant d’une infection encore mystérieuse, l’extrême prudence reste de mise, vues certaines évolutions gravissimes constatées chez des jeunes patients sans antécédents notables.

4 /L’annonce de l’arrivée prochaine de vaccins suscite évidemment beaucoup d’espoir mais elle devrait être pondérée car ces vaccins anti COVID ne seront probablement pas disponibles avant l’été prochain.

5/ Enfin, les conséquences socio-économiques engendrées par la pandémie sont également très préoccupantes et doivent évidemment être des facteurs décisionnels capitaux dans notre stratégie sanitaire.

A cet égard la commission médicale de suivi se propose d’apporter les suggestions suivantes :

1 / La commission salue la décision du couvre-feu, qui ménage en grande partie l’Economie Nationale et dont les résultats positifs seront observés dans une dizaine de jours contribuant à alléger la pression sur les institutions de santé. Un ralentissement de 30% de la circulation du virus pourrait donc être espérée.

2/ La commission appelle à la prise de précautions spéciales pour la population dont l’âge dépasse 65 ans et nos citoyens souffrants de comorbidités.

3/ Un respect strict des mesures barrières avec en particulier le port obligatoire du masque avec interdiction des rassemblements. A cet effet, une distribution gratuite de masques lavables à toutes les familles nécessiteuses et indigentes (2 par personne) dont les fonds seront puisés au sein du 18-18 est à envisager urgemment. Une compensation des prix des masques lavables par l’Etat, pour le restant de la population, afin qu’ils soient accessibles à tous.

4/ En cas de non-ralentissement de la circulation virale dans les prochains jours, envisager la fermeture des établissements scolaires et universitaires avec l’instauration, autant que possible, de l’enseignement à distance. Pour rappel, certaines études montrent que les enfants sont certes le plus souvent asymptomatiques, mais transmetteurs du virus.

5/ L’instauration d’un HAUT COMMISSARIAT de lutte contre le COVID 19 qui sera en charge de la gestion :

– de la prise en charge médicale, en coordination avec les médecins de première ligne, recommandations thérapeutiques et canalisation d’éventuelles hospitalisations par des médecins régulateurs qui auront en permanence accès aux lits disponibles (simples lits d’hospitalisations ou de réanimations) aussi bien dans le secteur public que privé. Ces médecins régulateurs seront l’interface entre médecins jugeant nécessaire une hospitalisation (Médecins Généralistes, Médecins d’urgence etc…) Et les médecins en charge des hospitalisations (réanimateurs, urgentistes, infectiologues etc…). Ainsi le médecin régulateur aura en permanence accès aux lits d’hospitalisations sur tout le territoire et pourra ainsi gérer en temps réel l’hospitalisation des patients COVID+ de concert avec les médecins responsables des hospitalisations. Ceci donnera une gestion efficiente et transparente des hospitalisations.

– du suivi épidémiologique de l’épidémie avec une stratégie de prévention et de dépistage subtile et efficiente. A cet effet, l’instauration de tests antigéniques rapides peu couteux ne dépassant pas 30 dinars (résultats obtenus en 5 à 10 minutes) pratiqués par les laboratoires et les médecins de première ligne pour les patients symptomatiques, serait décisive (dépistage avec 60 à 70 % de sensibilité, diagnostic et orientation)

– de la généralisation du matériel de protection pour les soignants dont le budget sera prélevé sur le 18-18

6/ Une prise en charge totale ou partielle par l’Etat, des frais d’hospitalisation de nos patients les plus en difficultés, hospitalisés par les médecins régulateurs dans les établissements privés, faute de place hospitalière.

7/ Des concertations entre Ministère de la Santé ainsi que les institutions privées, afin d’opter pour des forfaits journaliers d’hospitalisations des patients COVID+

8/ Une reconnaissance des immenses sacrifices consentis par la grande famille des soignants avec l’octroi de primes exceptionnelles tout le long de cette crise.

9/ L’accélération de l’achat de matériel médical de première nécessité, dont des respirateurs artificiels et surtout d’appareils d’oxygénothérapie à haut débit (type optiflow).

Enfin, la commission médicale de suivi exhorte tous nos compatriotes à plus de prudence et de protection contre cet ennemi insidieux et demeure persuadée que l’intelligence de notre peuple, combinée à l’abnégation de nos soignants, sauront vaincre, in finé, ce virus qui aura, un temps déstabilisé notre monde.

POUR LA COMMISSION MEDICALE DU SUIVI DU COVID 19

SON PRESIDENT,

DOCTEUR AHMED BELKADI