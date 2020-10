Tunisie : Noureddine Taboubi appelle à prioriser les dossiers urgents et à éviter les tiraillements

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a souligné jeudi la nécessité de prioriser l’examen des dossiers urgents et d’éviter les tergiversations et les tiraillements.

Lors de son entretien avec le président de l’assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, Taboubi a estimé que le parlement doit jouer pleinement son rôle dans la législation et le contrôle tout en accordant la priorité aux grands dossiers urgents et ce, loin des tergiversations.

De son côté, Ghannouchi a souligné son soutien à toutes les initiatives consensuelles qui font prévaloir l’intérêt du pays signalant la disposition du parlement à jouer son rôle dans la législation et le contrôle de manière à renforcer les chances des catégories vulnérables et marginalisées et à enrichir la législation sociale.

A cette occasion, Ghannouchi a rappelé que le parlement a adopté plusieurs lois importantes au cours de l’année écoulée comme la loi sur l’économie sociale et solidaire, la loi sur le financement participatif et la loi sur le recrutement dans la fonction publique des diplômés au chômage depuis plus d’une dizaine d’années.