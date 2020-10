Dissolution du CS Chebba : Le CNOT appelle la FTF à revoir sa décision

Dans un communiqué publié dimanche 18 octobre 2020, le Comité National Olympique Tunisien (CNOT) a exprimé sa stupéfaction à propos de la décision de la Fédération tunisienne de football (FTF) de geler les activités du CS Chebba.

De ce fait, le CNOT l’appelle à revoir sa décision concernant la sanction infligée contre le CSCH dans l’optique d’encourager le doublement de l’activité sportive comme l’exige son rôle naturel selon la constitution et les lois internationales et nationales, et de ne pas geler l’activité d’une association sportive légalement constituée.

Le Comité olympique a également regretté la détérioration des relations entre la FTF et ses clubs, qui aurait pu être évitée en adoptant les règles de bonne gouvernance, de justice et de transparence que le Comité international olympique et les instances sportives internationales demandent aux fédérations sportives de respecter dans leur fonctionnement.

Le CNOT a aussi appelé “toutes les autorités centrales et régionales à assumer leur pleine responsabilité dans l’apaisement de la situation et le maintien de la sécurité publique et de la paix sociale, et de prendre les décisions nécessaires pour préserver le service publique du sport afin qu’elle remplisse son rôle naturel loin de la haine, de l’agitation et de la coercition”.