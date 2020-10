OPPO lance en Tunisie son nouveau smartphone A93 avec six caméras et un écran AMOLED

OPPO vient d’annoncer le lancement de son nouveau smartphone OPPO A93 en Tunisie. Ce dernier introduit une technologie branchée qui donne vie à votre style élégant grâce à des options de photographie de portrait IA de pointe, un design haut de gamme et de multiples choix technologiques. Avec la dernière génération de la série A d’OPPO, OPPO A93 vous permet de profiter de votre vie connectée aisément.

S’adressant à une génération d’avant-gardistes et conçu à partir des résultats de recherches sur les consommateurs locaux, OPPO A93 coche toutes les bonnes cases d’un smartphone élégant, équipé de six caméras IA et d’une technologie de charge avancée. OPPO A93 répond aux attentes élevées et aux valeurs de ses utilisateurs ambitieux qui s’attachent autant à la forme qu’au style.

Montrez votre style avec un design premium

OPPO A93 a été conçu avec un corps ultra fin et élégant de 7,48 mm qui glisse facilement dans une poche et une veste. Également, il se range parfaitement dans un petit sac ou une pochette, ce qui vous permet de vivre une expérience premium unique.

Pour obtenir un corps ultra-fin de 7,48 mm et ultra-léger de 164 g, OPPO A93 utilise un design de pointe pour optimiser et adapter la carte mère, la batterie et autres composants dans son design mince. Il offre également une sensation plus confortable et plus douce à la main. Ceci est dû au design des côtés EDGE, qui réfracte la lumière au bout de la pointe arrondie pour accentuer son aspect mince et rendre plus agréable la prise en main.

Pour s’assurer que les utilisateurs sont pleinement immergés dans leur contenu, l’écran à double perforation de 6,43 pouces d’OPPO A93 est livré avec un écran FHD et Super AMOLED brillant avec un grand rapport écran / corps de 90,7%.

L’écran utilise des mini trous à double perforation qui mettent en valeur le plus petit diamètre de caméra, de cette catégorie, soit 3,7 mm. Les options de l’écran du téléphone sont maximisées afin de profiter pleinement de votre jeu vidéo et voir chaque détail de votre prise de vue.

OPPO A93 présente également Shiny Matte, qui voit le retour des miroitements et des traînées de lumière brillantes que les utilisateurs ont apprécié avec le dernier téléphone de la série A. Avec A93, le design a été mis à jour non seulement pour une sensation haute gamme douce au toucher et agréable pour les yeux, mais également résistante aux empreintes digitales, grâce à la demande populaire.

Shiny Matte utilise une toute nouvelle technique de revêtement optique qui augmente la profondeur du revêtement de 250 nanomètres à 400 nanomètres, ce qui accentue la réfraction de la lumière, tout en renforçant les couleurs.

L’OPPO A93 sera disponible en trois couleurs avec la texture Shiny Matte. Le Bleu Magique, avec un mélange unique de couleurs bleues et violettes qui semblent refléter une nouvelle couleur sous tous les angles. Le Noir Mat, qui crie au prestige et s’inspire des automobiles haut de gamme. Le Blanc Métallique, qui offre une couleur blanche rafraîchissante qui, sous certains angles, imprégnera des nuances de rose.

Photographie professionnelle avec une technologie de pointe

Sous le capot, OPPO A93 possède un appareil photo puissant, conçu pour vous donner les compétences requises pour des prises de photos dignes d’un professionnel. Avec une suite de six caméras de portrait IA intégrées, vous pouvez publier des photos de vous-même pour vous montrer sous votre meilleure forme avec des fonctions de photographie de portrait et de stabilisation vidéo faciles à utiliser.

L’avant du téléphone est équipé d’une double caméra qui vous permet d’afficher facilement de magnifiques selfies et utilise un traitement au niveau du hardware pour ajouter un effet bokeh à votre photo. En fait, avec le bokeh à double objectif, vous êtes non seulement équipé pour capturer des portraits selfies, mais l’option a été mise à jour pour prendre en charge à la fois des vidéos et des photos comprenant plusieurs personnes. Avec le traitement de l’IA au niveau du software, les détails les plus fins d’une personne, y compris ses boucles d’oreilles et ses cheveux, sont pris en compte et ne paraîtront pas floutés dans la photo finale.

AI Portrait Color vous permet de capturer des photos de style urbain ou des photos de voyage à partir d’une nouvelle perspective en donnant des couleurs vives aux portraits. L’option permet aussi de décolorer l’arrière-plan en noir et blanc, tout en améliorant les couleurs naturelles de la personne ou d’un groupe de personnes.

AI Super Clear Portrait garantit que même les plus petits détails du visage comme vos sourcils sont clairement représentés, ou peuvent même être reconstruits, tandis que AI Beautification 2.0 présente des options d’embellissement personnalisées qui sont adaptées aux préférences de beauté de l’utilisateur local et détecte automatiquement le maquillage existant, tel que le rouge à lèvres, puis montre des effets personnalisés.

Pour capturer les meilleurs portraits en basse lumière, AI Night Flare Portrait est une option exclusive à OPPO qui combine l’effet bokeh et les algorithmes Lowlight-HDR pour capturer des photos artistiques qui ajoutent de superbes flashs sur les photos de portraits prises avec les lumières de la ville en toile de fond. C’est une photo que vous ne pourrez pas prendre avec aucun autre téléphone. Si vous voulez prendre un selfie le soir, AI Super Night Portrait s’assure que votre photo sera plus claire et plus lumineuse, même dans des conditions de faible luminosité. En plus de ces options qui ajouteront une touche professionnelle à vos photos, la troisième génération de vidéo Ultra Steady vous permet de filmer sans effort et de capturer des vidéos stables, plus claires et plus nettes. Ultra Steady Video utilise une solution hardware-software qui combine l’algorithme de stabilisation électronique d’image avec un gyroscope intégré dans la caméra frontale pour que vous capturez le moment, en marchant ou même en courant, avec toute stabilité.

Charge rapide avec moins d’attente

OPPO A93 permet d’optimiser la durée de vie de la batterie de votre téléphone pendant la journée ou pendant votre sommeil. AI Night Charging utilise AI Learning à travers un apprentissage automatique des habitudes de sommeil de l’utilisateur en chargeant le téléphone exactement à 100% au moment où il se réveille. Dans le pire des cas, si vous êtes sans chargeur de batterie pendant la journée, le mode Super économie d’énergie optimise les derniers 5% de la durée de vie de votre batterie en tournant l’affichage en noir et blanc, tout en exécutant seulement six applications prédéterminées.

Une expérience d’utilisateur rapide, pratique et fluide

L’expérience d’utilisateur optimisée d’OPPO A93 commence avec son puissant chipset MediaTek Helio P95 AI, 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage, qui peut aller jusqu’à 512 Go via un emplacement pour 3 cartes. Mais ce n’est que le début.

L’algorithme anti-décalage d’OPPO A93 peut détecter et effacer les données qui provoquent des erreurs de mémoire, ce qui rend les bugs et les blocages moins probables. En plus, la lecture et l’écriture de données dans le système de fichiers deviennent plus rapides et plus efficaces. Grâce aux améliorations apportées à l’option de défragmentation de la mémoire, la probabilité que le téléphone bug est réduite jusqu’à 54% par rapport à la génération précédente, tandis que les performances de lecture et d’écriture de fichiers sont améliorées jusqu’à 28% grâce à l’optimisation automatique de la base de données.

Or, si vous êtes interrompu non par un appareil mais par des circonstances de la vie comme un appel téléphonique et que vos doigts sont couverts de pâte ou trempés, OPPO A93 a la solution parfaite. Avec Air Gestures, vous pouvez prendre vos appels sans toucher directement le téléphone en agitant simplement votre main de 20 ou 50 cm.

Et si les gestes aériens ne suffisent pas, vous apprécierez l’interface utilisateur intuitive et simplifiée de l’Infinite Edge Design de ColorOS 7.2, ou de la possibilité de personnaliser votre écran d’accueil avec des fonds d’écran artistiques, conçus par des artistes renommés. Vous pouvez même profiter de vos vidéos ou jeux préférés avec l’effet visuel ultra clair d’OPPO Screen Image Engine (OSIE), qui améliore la clarté des applications vidéo tierces ou naviguer en toute sécurité et confortablement sur votre téléphone toute la journée avec le mode sombre, qui prend en charge le mode Eye Care. Avec la dernière version du mode sombre, la consommation d’énergie est réduite de 38%, les heures «On» et «Off» peuvent être personnalisées et les utilisateurs peuvent ajuster la teinte de la couleur sombre selon leurs préférences.

Pour un degré de sécurité supplémentaire, vous pouvez même créer plusieurs comptes d’utilisateurs sur votre téléphone avec le mode multi-utilisateur, qui divise jusqu’à cinq espaces distincts pour chaque utilisateur, sous-utilisateur et visiteur et nécessite des mots de passe pour accéder à chaque compte.

En même temps, avec ColorOS 7.2, il est rapide et facile d’accéder aux informations, à commencer par Quick Return Bubble qui vous permet d’effectuer plusieurs tâches simultanément sur votre téléphone. Lorsque vous changez d’application ou d’écran, une bulle flottante s’affiche et suit l’état de l’application ou du jeu auquel vous pouvez revenir ultérieurement d’un simple toucher. Avec la protection du contenu numérique à large bande passante (HDCP), vous pouvez même diffuser des émissions HD protégées par le droit d’auteur sur un grand écran à partir des principales applications de vidéo et de divertissement, notamment Netflix HD et Amazon Prime Video.

Disponibilité sur le marché

OPPO A93 est disponible à partir de mi-octobre 2020 en Tunisie, en trois couleurs : le Bleu Magique, le Noir Mat et le Blanc Métallique. Les trois couleurs seront livrées avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, qui peuvent être optimisés pour prendre en charge jusqu’à 512 Go via un emplacement de 3 cartes.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’équipe PR Internationale OPPO : press@oppo.com

À Propos d’OPPO

OPPO est une marque leader sur le marché mondial des appareils connectés. Depuis le lancement de son premier téléphone portable – Smiley Face – en 2008, OPPO s’efforce sans relâche de combiner le meilleur du design et de l’innovation technologique. Aujourd’hui, OPPO propose une large gamme d’appareils connectés dont les séries Find et Reno sont le fer de lance. Au-delà des produits, OPPO fournit à ses utilisateurs le système d’exploitation ColorOS et des services internet comme OPPO Cloud et OPPO+.

OPPO est présent dans plus de 40 pays et régions, avec 6 instituts de recherche et 4 centres de R&D dans le monde entier, ainsi qu’un centre de design international à Londres. Plus de 40 000 employés d’OPPO ont à cœur de proposer aux utilisateurs du monde entier une expérience exceptionnelle qui améliore leur vie quotidienne.