Baisse attendue des températures et les maximales seront comprises entre 20 et 25 °C dans le nord et le centre, entre 26 et 30 ° C dans le sud et atteindront 18°C sur les hauteurs et 34 °C à El Borma et Borj El Khadhra.

Le vent se poursuit notamment près des côtes nord et la mer sera très agitée dans le nord et agitée dans l’Est du pays.

Des pluies éparses sont attendues sur l’extrême nord notamment à Bizerte, Nefza et Tabarka.

Nuages passagers sur le reste des régions.