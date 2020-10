Amical : La Tunisie fait match nul avec le Nigéria (1-1)

La sélection tunisienne a fait match nul avec son homologue nigériane (1-1), mardi soir, en amical, sur la pelouse du stade Jacques-Lemans Arena, à Sabot Veut an der Glan, en Autriche.

Après un premier test réussi vendredi dernier à Tunis face à son homologue soudanaise (3-0), la sélection Tunisie à abordé la confrontation amicale de ce mardi soir avec un goût de revanche face à son tombeur en match de classement pour la 3e place de la dernière édition égyptienne de la CAN, le Nigeria.

Pendant la première période, les aigles de Carthage qui évoluaient en 4-3-3, imposaient leur domination et monopolisaient le ballon durant de longues phases de jeu. Et même si à la pause, le pourcentage de possession de la balle mettait les deux équipes à égalité, ce sont les Tunisiens qui auraient manipulé le plus la balle. Les coéquipiers de Youssef Msakni semblaient un peu trop lents dans leur évolution avec des passes courtes en privilégiant les attaques placées.

Quant aux Nigérians et malgré le peu d’occasions sur lesquelles ils se sont montrés dangereux, parvenaient sur une touche et une déviation de la tête d’Ahmed Moussa à ouvrir le score par l’intermédiaire de Kelechi Lheanacho à la 21e. Ce dernier bien placé dans la surface de réparation tunisienne se déjoue de Dylan Bronn pour tromper le gardien Farouk Ben Mustapha du pied gauche.

Avec des éléments rapides et profitant d’une certaine frustration qui s’installait dans les rangs des Tunisiens à l’image de Bronn et Ben Mustapha qui écopaient d’un carton jaune chacun, les Nigérians doublaient de vitesse et obtenaient un penalty à la suite d’une faute commise sur Ahmed Moussa. Le buteur Lheanacho échoue cette fois à tromper le portier tunisien et à doubler la mise pour les siens.

Et alors que la première période semblait se terminer en faveur des Super Eagles, Hamza Rafiaa effectuait un merveilleux enchaînement de dribble pour servir un caviar à Mohamed Drager qui, du pied gauche, remettait les deux équipes à égalité tout juste avant la pause (44e). Score à la mi-temps: (1-1).

A la reprise, le redémarrage était lent pour les deux sélections et il fallait y injecter du sang frais d’un côté comme de l’autre pour rebooster le jeu. L’Allemand Gernot Rohr lance Awaziem, Collins et Dessers à la place de Balogun, Sanusi et Musa. De son côté, le sélectionneur national Mondher Kebaier lance Ben Amor, Sliti, Maaloul et Jaziri à la place de Ben Mohamed, Msakni, Rafiaa et Khazri.

Une 2e mi-temps tactique, mais les manœuvres restaient stériles des deux côtés. Ni les Aigles de Carthage ni les Super Eagles ne parvenaient à creuser l’écart et les deux équipes se quittaient finalement sur un score de parité (1-1).

Il s’agit du 5e match nul en six confrontations entre les deux formations qui préparent les deux prochaines journées des éliminatoires de la CAN-2021.

Formations des deux équipes:

Tunisie: Farouk Ben Mustapha, Yassine Meriah, Dylan Bronn, Oussema Haddadi, Mohamed Drager, Elyès Skhiri, Anis Ben Slimane, Ayman Ben Mohamed (Ben Amor), Youssef Msakni (Maaloul), Hamza Rafia (Sliti), Wahbi Khazri (Jaziri).

Nigeria: Maduka Okoye, Balogun (Awaziem), Omeruo, Akpoguma, zaydu Sanusi (Collins), Ajayi, Lwobi, Lheanacho, Chukwueze, Simon et Musa (Dessers).