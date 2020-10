Tunisie : Seule la justice est habilitée à trancher sur la mort d’un citoyen à Sbeïtla

Seule la justice est habilitée à trancher sur l’incident de mort d’un citoyen dans un kiosque à journaux à Sbeïtla, a affirmé, mardi, le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, annonçant l’ouverture d’une enquête.

En déplacement à Kasserine sur instructions du chef du gouvernement Hichem Méchichi, le ministre a indiqué avoir ordonné aux autorités compétentes d’engager une enquête ” sérieuse ” pour déterminer les responsabilités et dévoiler toute la vérité sur cet incident tragique.

” Sur les plans constitutionnel et juridique, seule la justice est habilitée à trancher sur cet incident et à rendre des jugements “, a-t-il encore souligné à TAP.

Le ministre de l’Intérieur a dit écouter des représentants de la société civile et pris connaissance de leurs principales attentes et revendications.

Plus tôt dans la journée, la présidence du gouvernement avait apporté son soutien à la famille de la victime et annoncé l’ouverture d’une enquête.

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, avait également limogé le gouverneur de Kasserine et le délégué de Sbeitla, ainsi que le chef du district sécuritaire et le chef du poste de police municipale de la région.

Mechichi a demandé aussi au ministre de l’Intérieur de se déplacer “immédiatement” sur place et d'”offrir un soutien moral et matériel à la famille de la victime”, selon la même source.

Un mouvement de colère a éclaté, mardi 13 octobre à Sbeïtla, au cours de laquelle un homme a trouvé la mort suite à la démolition par la municipalité de son kiosque à journaux dans lequel il dormait.