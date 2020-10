Tunisie : Des dizaines de professionnels dans le secteur de la musique revendiquent dans un mouvement de protestation leur droit à la dignité

Des dizaines de professionnels dans le secteur de la musique ont observé mardi à la place La Kasbah un mouvement de protestation appelant à mettre fin au couvre-feu décrété par le gouvernement et à la poursuite des activités culturelles et artistiques qui constituent leur unique source de vie.

Les protestataires ont revendiqué également la nomination d’un nouveau ministre des affaires culturelles et le règlement des arriérés dues aux artistes par le ministère de tutelle.

Levant des slogans sur le droit à la culture et la garantie de la dignité de l’artiste, les protestataires ont estimé que les ” politiques des gouvernements successifs n’ont pas accordé l’intérêt requis à la culture ni à la place de l’artiste ce qui a entraîné davantage sa marginalisation et la détérioration de sa situations sociale ”

Dans un mot adressé aux présents, Maher Hammami, secrétaire général du Syndicat tunisien des professions musicales et des professions apparentées a appelé à l’accélération de l’approbation du projet de loi portant sur le statut de l’artiste et des professions artistiques.

Il a, dans ce contexte, évoqué les conditions sociales difficiles que vit actuellement l’artiste notamment les professionnels dans le secteur musical à la lumière de la crise sanitaire liée au covid-19.

Les protestataires ont menacé de l’escalade dans leur mouvement de protestation au cas où leurs revendications ne soient pas respectées, selon leur propos.

Ce mouvement de protestation s’inscrit dans le cadre de l’appel lancé par le syndicat national des professions musicales et des professions apparentées après une série de mouvements de protestation effectuées notamment à la cité de la culture à la suite des mesures annoncées le 3 octobre dernier par le chef du gouvernement Hichem Mechichi portant interdiction durant deux semaines de tout rassemblement et arrêt des toutes les manifestations culturelles, et artistiques, sportives et politiques ; des mesures parmi d’autres prises en guise de prévention contre la propagation du coronavirus dans le pays.